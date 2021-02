Urmas Vaino: kui sina ei tegele mainega, tegeleb maine sinuga igal juhul

Asja uurides sai ta aru, et asi on suuresti juhtides, kes peaksid mõtlema sellele, kuidas nad ise väljapoole paistavad ning milline on ettevõtte maine. Urmas Vaino jagab 22. veebruaril tasuta veebiseminaridesarja "5 sammu värbamiseduni" raames oma parimaid soovitusi teemal, milline roll on värbamisprotsessis juhi mainel.

Maine kas on või ei ole

Vaino sõnab, et tänapäeva maailmas, kus raha saab trükkida ning väärtused muutuvad väga kiiresti, on maine kõige olulisem. "Mulle tundub, et sageli aetakse ühte katlasse kokku maine ja imidž ehk kujutlus ettevõttest. Need ei ole üks ja seesama," toob ta välja. "Maine eripära on see, et see kas on või ei ole. Hoopis teine küsimus on, miks mainet ei ole. Kui maine kaob, siis seda uuesti luua on väga keeruline. Selge on see, et maine on hooandja väga olulistele protsessidele sinu enda elus ja nende organisatsioonide elus, mille osa sa ise oled."

Küsimus pole selles, mitut kakku sina oled näinud, vaid mitu kakku sind näinud on

Vaino toob näiteks "Terevisioonis" nähtud Katrin Viirpalu ja Owe Peterselli vestluse. "Katrin ja Owe jõudsid vesteldes küsimuseni, mitu korda on Katrin looduses kakku näinud. Katrin hakkas mõtet veeretama ning talle ei meenunud ühtegi korda, ent sisetunne ütles, et võibolla ta siiski on kakku näinud - seega ta ütles, et ühe korra vist on," kirjeldab Vaino ja selgitab, et me teeme samamoodi - vaatame oma suhetele läbi iseenda prisma ning seda vaadates tekkis tal hoopis küsimus, et mitu kakku on näinud Katrinit. See ongi maineküsimuse tuum - küsimus pole selles, mida mina arvan kakkudest, vaid mitu kakku on mind näinud ja mida nad on minust arvanud.

Maine väljaselgitamine on keeruline