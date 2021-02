Tuhandeid puudutav otsus. LHV langetas indeksfondide valitsemistasu poole võrra

II sambasse koguja saab Eestis valida nelja erineva aktsiatesse investeeriva indeksfondi vahel. Kuigi sisult on neil sarnasusi, on turud ja varaklassid, kuhu fondiraha paigutatakse, siiski erinevad. LHV indeksfondide ja rohelise suunitlusega pensionifondide juht Joel Kukemelki sõnul eristab LHV indeksfondi konkurentidest ligi kolm korda suurem arenevate aktsiaturgude osakaal. „Fonde luues võtsime nende mudelportfelli aluseks maailma SKP jaotuse eri riikide vahel. Turukapitalisatsioonipõhisest lähenemisest loobusime, sest meie hinnangul annab see ebaproportsionaalselt suure osakaalu arenenud maailma riikidele. Pikas perspektiivis usume, et arenevad aktsiaturud kasvavad ka arenenud turgudest kiiremini," selgitas Joel Kukemelk.