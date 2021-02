Õhu saastamise maailmameister on tuntud vene oligarh. Mis seda põhjustab?

Erinevalt Bezosest ning Muskist on Abramovitšil aga luksusjaht. Nagu selgub USA väljaande TheConversation uuringust, jätavad just need alused ülisuure ökoloogilise jalajälje. Abramovitši ökoloogilisest jalajäljest moodustab luksusjaht näiteks üle kahe kolmandiku.