Tee-ehitajad: uus valitsus peab jääma neljarajaliste maanteede ehitamise ajakava juurde

Järjekordne eelmise rahandusministri Martin Helme (EKRE) suure hurraaga algatatud plaan on tema mantlipärijalt Keit Pentus-Rosimannuselt (Reformierakond) saanud piduri peale. Helme tahtis ehitada 21-kilomeetrise lõigu Tallinna-Pärnu maanteed neljarajaliseks, kasutades selleks PPP (public-private partnership, avaliku ja erasektori koostööprojekt – toim) rahastust. See tähendab, et ettevõtted võtavad laenu, ehitavad tee valmis ja riik maksab siis neile 23 aasta jooksul laenu osamaksetena tagasi. Nii pääseks valitsus riigivõla real summa kasvatamisest ja saaks ühtlasi lõpuks järele proovida, millised plussid ja miinused PPP-projektidel ilmnevad – riik pole seni veel ühtegi taristuobjekti sedaviisi ehitanud.