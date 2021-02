Kuum nimi börsil. Poola „Arno Kütt" on pandeemia tõttu saanud miljardäriks

Ettevõtte väärtus kasvas 9,7 miljardi dollarini, mis tähendab, et Brzoska 12-protsendiline osa on väärt 1,5 miljardit. Firma alustas logistikaettevõttena, kuid on viie aastaga kasvanud tehnoloogiafirmaks. Nendega sarnane ettevõte Eestis on näiteks Cleveron.