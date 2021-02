Metsa- ja puidusektor: olime mullu Eesti suurim väliskaubanduse tasakaalustaja

Mullu jätkus trend, mille kohaselt on Eesti puidupõhiste toodete ekspordis ülekaalus suurema lisandväärtusega tooted. „Suurima panuse puidupõhiste toodete eksporti andsid puidust kokkupandavad ehitised ja puidust ehitusdetailid,“ märkis Välja. Ta lisas, et Eesti on rahvusvaheliselt tuntud puidu mehaanilise töötlemise kõrge kvaliteedi poolest ja konkurentsivõime säilitamiseks kiire areng jätkub. „Puidutööstuste mahukad investeeringud tööprotsesside automatiseeritusse ja digitaliseeritusse aitavad toorainet kasutada võimalikult efektiivselt ja pakkuda üle maailma paiknevatele lõpptarbijatele pika elueaga tooteid, mis on valmistatud keskkonnasõbralikust materjalist,“ sõnas Välja.