Metsa- ja puidusektor: olime mullu Eesti suurim väliskaubanduse tasakaalustaja

Võrreldes 2019. aastaga puidu ja puidupõhiste toodete import mullu pisut kasvas. Välja sõnul moodustas puidupõhiste toodete impordi rahalisest mahust suurima osa saematerjal. „Möödunud aastal algasid raietööd sooja talve ja pehme pinnase tõttu hilja. Traditsiooniliselt on talv olnud metsameestele kõige aktiivsem tööperiood, sest külmakraadid annavad võimaluse teostada raietöid kohtades, kuhu on muul ajal keeruline ligi pääseda. Pehme talve tõttu polnud metsamajandusettevõtetel võimalik kohalikke puidutööstusi toorainega piisavalt varustada, mis tingis impordi kasvu,“ selgitas Välja.

Mullu jätkus trend, mille kohaselt on Eesti puidupõhiste toodete ekspordis ülekaalus suurema lisandväärtusega tooted. „Suurima panuse puidupõhiste toodete eksporti andsid puidust kokkupandavad ehitised ja puidust ehitusdetailid,“ märkis Välja. Ta lisas, et Eesti on rahvusvaheliselt tuntud puidu mehaanilise töötlemise kõrge kvaliteedi poolest ja konkurentsivõime säilitamiseks kiire areng jätkub. „Puidutööstuste mahukad investeeringud tööprotsesside automatiseeritusse ja digitaliseeritusse aitavad toorainet kasutada võimalikult efektiivselt ja pakkuda üle maailma paiknevatele lõpptarbijatele pika elueaga tooteid, mis on valmistatud keskkonnasõbralikust materjalist,“ sõnas Välja.