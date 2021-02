Koja juhi pöördumine seoses täna tulevate piirangutega. Kas üks viiruse tõkestamise meede on neile teada?

Viimane aasta on meid väsitanud pidevate muutuste ja piirangutega, kuid meeles tuleb pidada, et meile seatud piirangud võrdluses välismaailmaga on leebed, ning keegi ei ole keelanud meil käia külas ei vanavanematel ega käskinud olla kodus komandanditunniks. Ka kaubandus ja teenused on valdavalt toiminud, kuigi piirangutega. Et senine saavutatu püsiks tuleb meelde tuletada enesestmõistetavat, et kui võimalik, töötame kodus ning hoiame kontakte miinimumis. Distantsi hoidmine ja lähikontaktsuse vältimine nii töökohal kui väljaspool seda on olulised. Kui see töökohal võimalik ei ole, kuid tööd saaks teha kodunt, tuleks seda püüda rakendada.