Pandeemia-aastal olid tarbimislaenu küsijateks kuni 40-aastased mehed. Naised jäid korralikult maha

SEB statistika näitab, et 2020. aastal paljud eestimaalased keskendusid olmekulutustele ning selle valguses tundub ka loogiline, et väikelaenamise peamine põhjus on endiselt kodu remont, renoveerimine ja kodutehnika ost. Huvitav aga on see, et mehed olid selles valdkonnas aktiivsemad, võrreldes varasemate perioodidega," kirjeldas olukorda SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.