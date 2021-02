Kurioosne juhtum: autojuht sai parkimistrahvi, kuna kontrolör ei tundnud kella

Tarbijavaidluste komisjon leidis, et vaidlus põhineb suuresti selles, et tarbija märkis sõidukile parkimisaja alguse 15.45. Komisjon leidis, et väita, et parkimiskella puhul ei ole aru saada, mis pidi kell asetseb ei ole õige.

Ettevõte lisas, et antud juhul on leppetrahv vormistatud maksimaalsest summast väiksemas määras ning ei ole seega ülemäära kahjustav. Lisaks olid nad seisukohal, et leppetrahvi vormistamine on õigustatud ning leppetrahv ei kahjusta tarbijat ebamõistlikult.

Ühisteenuste sõnul oleks pidanud tarbija märkima kellaega teisiti. Kui tarbija soovis märkida kellaaega 15.45 (või 3.45), tuleks tunniosuti asetada enne nelja ning soovides märkida kellaaega 16.45 (või 4.45) tuleks tunniosuti asetada peale nelja. Ettevõte leidis, et antud juhul oli tunniosuti märgitud täpselt nelja peale ja seega ei ole võimalik tuvastada millist kellaaega on tarbija soovinud märkida.

Parkimistrahvi koostanud AS Ühisteenus te sõnul oli tegemist tasulise eraparklaga, kus on fikseeritud parkimise algusaja alusel võimaldatud 90 minutit tasuta parkida. Ettevõte asus seisukohale, et parkija märkis parkimiskella algusajaks 15.45. Isegi kui arvestada, et kontrolli teostaja pidi mõistma, et kell on tagurpidi, ei ole kellaaeg märgitud üheselt mõistetavalt – nimelt on osutid asetatud selliselt, et tunniosuti asub nelja peal ning minutiosuti üheksa peal.

Möödunud aastal sai tarbija parkimistrahvi tasulises eraparklas, sest parkimiskellal olev aeg ei olnud mõistetav parkimiskontrolörile. Tarbija tasus esmalt kohusetundlikult trahvi, kuid hiljem vaidlustas selle. Parkija möönas, et kell jäi armatuurlauale väljast vaatajale tagurpidi, kuid leiab, et kellaja õigesti interpreteerimine ei saanud kontrolörile olla raske või võimatu. Murelik parkija pöördus ka parkimistrahvi esitanud ettevõtte poole, kuid asutus leidis, et parkimise alguse aeg ei olnud selgelt mõistetav ning vaiet ei rahuldanud. Seejärel esitas ta kaebuse tarbijavaidluste komisjoni.

Vaadates komisjonile esitatud fotosid oli üheselt selge, et kell on seatud sõiduki armatuurile nii, et see asetseb õigetpidi sõidukis istuja suhtes ja tagurpidi läbi sõiduki esilkaasi vaataja suhtes.

Komisjon oli seisukohal, et parkimiskorraldaja peab enda tööülesannete tõttu omama suutlikkust lugeda osutitega kella ja taipama, kui kell ei ole asetatud tema vaasesuuna suhtes nii, et number 6 on allpool ja 12 ülalpool. Lisaks tõi komisjon välja, et tulenevalt parkimistingimuste seadusele ei ole kohustust paigaldada parkimiskella armatuurlauale just nii, et kella number 6 jääb sõiduki esiosa suunas ja 12 tagaosa suunas. Lisaks ei nõustunud komisjon Ühisteenuste väitega, et fikseeritud kellaeg ei olnud õige.

Tõepoolest ei ole kella väike osuti paigaldatud täpselt, see on täpselt nr 4 suunas. Samas,

arvestades, et parkimiskontrolör oli koostanud trahvi kell 15:57:18, ei saanud parkimiskontrolõr parkimiskella tõlgendada muul viisil kui, et parkimisaja algus on 15.45, kuna kell 16.45 oli alles tunni aja pärast.

Trahv ei olnud hea usu põhimõtte kohane

Antud juhul oli kaupleja leppetrahvi kasutanud "karistamaks" klienti selle eest, et klient eksis

parkimiskella väikese osuti paigutusega. Samas oli selge, et parkimislepingu tingimuste

rikkumist ei esinenud, sõiduk oli korrektselt pargitud, parkimiskell oli paigaldatud ja

parkimiskella vaatamise kellaaega arvestades polnud kahtlust, kas märgitu on 15.45 või

16.45.

Komisjon leidis, et sellisel viisil leppetrahvi kasutamine ei ole kooskõlas lepingu eesmärgiga ega hea usu põhimõtte kohane. Hea usu põhimõttest lähtuvalt ja arvestades parkimise

tuvastamise aega oli selge, millal on sõiduk pargitud. Komisjon jõudis seisukohale, et leppetrahvi nõude aluseks saab vastavalt olla vaid tarbijapoolne lepingus sätestatud kohustuse rikkumine. Eelnimetatud juhtumis ei olnud tarbija lepingut rikkunud ja leppetrahvi nõudmiseks puudus alus.