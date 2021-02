Õnnetu oravajaht ja ootamatult süttinud pesumasin ehk millised olid möödunud aasta omapärasemad kodukahjud

„Need õnnetused ehmatasid koduomanikke korralikult, kuid õnneks said kahjud kindlustuse poolt hüvitatud. Näidete põhjal ehk tundub, et õnnetused tekivad tühja koha pealt, kuid valdavalt pole see siiski nii. Kõige rohkem pahandust tekitab Eesti kodudes siiski jätkuvalt vesi, samas kõige suuremate ja raskemate kahjudega on enamasti tuleõnnetused,“ ütles ERGO kindlustuse varakahjude osakonna juht Erko Makienko.