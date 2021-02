Söögikohad: oleme tänulikud, et meil lastakse edasi tegutseda, palkade maksmisel peaks riik appi tulema

Restoranide Noa, Paju Villa ja Tuljak üks omanikest Martti Siimann nentis, et 50 protsendi täitumuse nõue on mõistlik. "Ausalt öeldes enamus inimesi arvas, et see kehtib praegugi ja kui ka restoranis hoida kinni distantsinõudest ja sellest, et ühes lauas poleks rohkem kui kuus inimest, eks see täituvus jääbki sinnakanti. Minu hinnangul oli ka Kaja Kallase põhjendus [toitlustuse lahtihoidmiseks] õige, sellele me rõhusime ka ise - restoran on turvalisem koht kohtumiseks kui ventileerimata kodu või muu koht," rääkis Siimann.

Toetab suuremat päästeplaani, mitte üksikuid rahasüste

Kas Oko Restoranid OÜ omanik Siimann ootab valitsuselt ka taaskordse piirangunõude eest kompensatsiooni? "Me pole toetuste peal väljas, me oleme tänulikud kui meil lastakse tegutseda. Loomulikult me oleme ümber mänginud oma asju, teeme rohkem hommikusööke ja lõunaid. Meie tegevus on muidugi pärsitud, aga eks see raskus paratamault langebki teatud sektori õlule. Mulle on jäänud ka mulje, et valitsusel on plaan tegeleda kogu sektori päästmisega üldiselt ja sedagi toetan - üksikult ja jupikaupa toetamine võibki väga valesti minna ja lisapingeid tekitada," arutles Siimann.

Ajapiirang ei toimi

Reval Cafe ketti kuulub 20 kohvikut, sh Rotermannis asuv restoran R14. Reval Cafe omaniku Rene Treifeldti sõnul pole ta nagunii juba aasta aega näinud üheski söögikohas sajaprotsendilist täituvust ja suuresti reguleerivad seda külastajad ise. Küll aga on Treifeldtil soov, et praegune kell 21 sulgemise ajapiirang hilisemaks tõstetaks. "Ega kohvikuid varem sulgemine ei mõjutanudki, aga restorani jaoks on see imelik. Kui inimesed üks kord nädalas välja lähevad, siis jõuab restoran teha nö ühe katte õhtu jooksul ja siis jälle kõigile kohti ei jagu jne. Pikema lahtiolekuajaga saaks hajutamist ka korraldada paremini."

Riik tulgu palkade maksmisel appi