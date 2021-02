Peeter Koppel: pensioniraha ise investeerima hakkamine saab olema koomiliste komponentidega traagiline etendus

See, kuidas pensioniraha hakatakse massiivselt ise investeerima, saab olema paraku ilmselt koomiliste komponentidega traagiline etendus, kus lõpuks on palju õnnetuid inimesi, kes arvavad, et neid on petetud - mõningaid ilmselt ongi - ning et finantsturud on saatanast. Sedasi kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel