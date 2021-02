Erki Savisaar vastandub Keit Pentus-Rosimannusele: riigi rahalise seisuga on kõik korras

"Värske rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tegi ülevaate riigi rahalisest seisust ja manas lugejatele silme ette kurjakuulutava pildi. Eelarveauk olla nii sügav, et sealt välja ronimiseks on vaja ämblikmehe võimeid," selgitas Savisaar.

"Rahu. Riigi rahalise seisuga on kõik korras. Jah, eelmisel aastal suurenes märgatavalt laenukoormus, kuid punase nupu vajutamiseks ei ole põhjust. Kaugel sellest," lisas ta pressiteates.

"Spordivõistlustel saab tihtipeale määravaks hea stardipositsioon. Praegune seis majandussfääris on sellele üpris sarnane. Võidab see, kes olukorra normaliseerudes pakkudelt kõige kiiremini minema saab. Eestil on eeldused konkurentidele kandu näidata," kinnitas ta.