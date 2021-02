Riik otsib Saaremaa silla planeerimiseks konsultanti

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on võimaliku püsiühenduse loomine pikaajaline, põhjalik ja mastaapne protsess. „Suure väina püsiühenduse projekt avaldab mõju nii kohalikul kui riiklikul tasemel ning nõuab mitmekülgset koostööd. Seepärast kaasame nende nõu ja jõu, kel on analoogsete projektide puhul laialdased teadmised ja kogemused,“ selgitas Aab.

Riigi eriplaneering on algatatud Vabariigi Valitsuse 18.06.2020 korraldusega nr 213 ning selle eesmärk on kavandada püsiühendus (sild või tunnel) üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Planeeringuala paikneb maismaal Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla, Kuivastu küla, Mõega küla, Oina küla, Rässa küla, Tusti küla ja Võlla küla territooriumil ning Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu aleviku, Hanila küla ja Esivere küla territooriumil. Merealal hõlmab planeeringuala osa Suurest väinast, kogu ala suurus on kokku 9200 ha.