Olenemata eriolukorrast suutis Ekspress Grupp tugevdada oma positsioone ja parandada oluliselt kasumlikkust

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Kevadest alates on Läti riik seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning alates novembri algusest kehtestati riigis uus eriolukord, mis kestab vähemalt kuni 4. aprillini 2021. Eriolukorra tõttu on kõik üritused tühistatud, mistõttu on piletimüügiplatvormi tegevus oluliselt piiratud. Piletimüügiplatvorm on saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele.