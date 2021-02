Suur kinotehing jäi lõpuni viimata. Linnamäe firma ei saa Forum Cinemas kinosid täielikult endale

Konkurentsiamet andis teada, et 19. veebruaril lõpetasid nad MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda. Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et koondumine võib oluliselt kahjustada konkurentsi kinodes filmide näitamise kaubaturgudel Tallinnas ja selle lähiümbruses (turuosa kokku oleks tõusnud üle 80%) ning Tartus (turuosa kokku oleks tõusnud üle 90%). Lisaks on ühel koondumise osalisel tugev positsioon filmide levitamises kaubaturul, mis võimendaks omakorda koondumise negatiivseid mõjusid.