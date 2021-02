Kaja Kallase pöördumine tööandjatele: lubage töötajad kaugtööle ja tagage ohutu töökeskkond

Kallase sõnul on oluline jälgida, et ohutusmeetmetest peaksid kinni ka ettevõtete kliendid. „Eraldi palve on teile, kaubandusettevõtjad. Palun tagage, et inimesed teie poodides kannaksid maske, hoiaksid turvalist kahemeetrist vahet ning et tagatud oleks desinfitseerivate vahendite kättesaadavus." Peaminister lisab, et ühise jõupingutuse eesmärk on lõigata läbi nakkusahelad ning kaitsta Eesti majanduskeskkonda rangemate piirangute eest.