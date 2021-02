Martin Helme Freeh'ga lepingu lõpetamisest: Eesti jääb sadadest miljonitest ilma

"Portorollo valitsus otsustas neljapäeval, et tühistavad lepingu Louis Freeh advokaadibürooga. Reformikatel pole rahapesu teemadel abi vaja, teadagi. Keskerakond lohiseb kõigis küsimustes neil järel, nagu kelgunöör, see on ka selgeks saanud mõne nädalaga.

Teiseks, ei või lubada, et keegi päriselt Eestis toimunud rahapesu kohta midagi uuriks. Minu viimane ülevaade ministriametis, mille ma sain, kinnitas, et väga suur hulk dokumente ja vilepuhujate ütlusi on tõepoolest selle lepingu raames Ameeriklastele liikunud ja nad on seda infot edastanud ka USA ametivõimudele. Mis ameeriklasi aga täielikult hämmastas oli see, et Eesti prokuratuur pole nende inimeste ega dokumentide vastu isegi huvi tundunud. USA spetsialistide sõnul on siin toimuvad uurimised täiesti formaalsed ja ei saagi tulemusteni viia. Vaja oli tagada, et nii jääkski ja selle tõttu ütleski uus valitsus Freeh lepingu üles.