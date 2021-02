Eestlased tõid turule rakenduse, mis võimaldab nädalaga 700 eurot lisaraha teenida

Koroonaviiruse tagajärjel on töötute osakaal kasvanud viimase kaheksa aasta kõrgeimale tasemele. Kui eelmise aasta veebruaris oli töötukassa andmetel registreeritud töötuid 36 000 kandis, siis nüüdseks on see number tõusnud juba üle 57 000 inimeseni.

Idufirma Handies tegevjuhi Thomas Tammuse sõnul on seni puudunud lahendus, mille abil kiirelt ja mugavalt leida teenusepakkuja, kelle usaldusväärsuses saab kindel olla. Samas tuleb teenusepakkujaid tänastes oludes iga päevaga juurde. Handiese abil on võimalik kahe minutiga leida usaldusväärne teenusepakkuja. Seejuures loodi rakendus eelkõige just sellepärast, et senine tööandja ja töötaja omavaheline suhe on mõneti ajale jalgu jäänud - töötegijat kui sellist ei väärtustata piisavalt. Handiese eesmärk on muuta jagamismajanduse alustalasid - muuta jagamine lõpuks ka töö tegijale kasumlikuks.

"Lahendus, mis arvestaks nii teenusepakkuja kui ka kliendi soovide ja huvidega, on seni puudunud. Seni on väljakutseks olnud ka see, et tellimine ja kokkulepped käivad suusõnaliselt ning maksmine toimub peamiselt sularahas või lüüakse hangetega hind teenusepakkuja jaoks vastuvõetamatult madalaks. Handiese rakendus teeb teenusepakkujale ära müügitöö ja muudab tänu partnerlusele LHV ettevõtluskontoga maksude maksmise ja aruandluse lihtsaks. Samal ajal leiab inimene, kes vajab kiirelt abi toru-, elektritööde või lihtsalt lume koristamisega, kiirelt usaldusväärse kohaliku tegija," avaldas Tammus, kelle sõnul näitab statistika, et nende rakenduse abil on võimalik nädalas teenida kuni 700 eurot. "Meie statistika näitab, et inimene, kes töötab rakenduse abil 20 tundi nädalas, võib sõltuvalt valdkonnast teenida kuni 2800 eurot kuus. Neil, kes on juba varem ettevõtlust proovinud või on jäänud koroonakriisi ajal töötuks, on nüüd suurepärane võimalus oma oskused rahaks teha."

Idufirma Handies on Aare Sule ja Kaspar Triebstoki loodud lahendus, mis ühendab inimesed, kes vajavad kiirelt erinevate töödega abi, spetsialistidega. Teenuseid võib leida erinevatest valdkondadest, alustades sisetöödest, välitöödest, koristustöödest, transpordist, kuni ilu- ja teiste mugavusteenusteni välja. Tänaseks on rakendusega liitunud üle 1000 tegija ja 3000 kliendi. Oma töödele on võimalik tegija leida vaid kahe minutiga.