Külm talv tõstis auto käivitusabi tellimiste arvu rekordkõrgusele. Mis aitaks seda vältida?

„Autoabil on käes kiired päevad, sest pakane toob tihtilugu kaasa probleeme autode käivitamisel. Eelmise aasta esimeses kvartalis osutati PZU kaskoklientidele käivitusabi 132 korral, kuid tänavu on neid juhtumeid seni olnud 234 ning arvata on, et tuleb juurde. Ainuüksi eile vajas käivitusabi 23 autot," ütles PZU sõidukikahjude kahjukäsitluse grupi juht Teet Järv.

Talvel tekib käivitamisel probleeme peamiselt liiga lühikeste linnasiseste sõitude tõttu, mille ajal ei jõua generaator akusse tagasi laadida voolu, mis sõiduki käivitamiseks kulus. Selle vastu aitab mõni pikem sõit, et aku saaks korralikult laetud või siis aku väljavahetamine, kui selle tööiga on lõpukorral. Aku on sageli tühjenenud, kuna auto on kaua seisnud, aga põhjuseks on olnud ka ööseks salongi põlema jäänud tuli. Lisaks akule tekitab elektrisüsteemis probleeme generaator.