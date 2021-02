Facebooki ja valitsuste vaheline sõda võib jõuda Euroopasse

Euroopa Komisjon on viimastel aastatel toetanud karmimate regulatsioonide kehtestamist suurtele USA tehnoloogiafirmadele. Business Insideri teatel kavatseb Euroopa Liit järgida Austraalia eeskuju ja nõuda Facebookilt sisu eest tasumist.

"Oma domineeriva turupositsiooniga tekitavad suured digitaalsed platvormid võimu tasakaalustamatust ja saavad uudiste sisust märkimisväärset kasu. Ma arvan, et see on ainult õiglane, kui nad maksavad tagasi õiglase summa," teatas Euroopa Parlamendi liige Alex Saliba.