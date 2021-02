Pilt on illustreeriv. Foto: EPL Arhiiv

Kaja Kallas tegi täna pöördumise ettevõtjate poole, et need saadaks võimalikult paljud töötajad kodukontorisse ning tagaks neile, kes jäävad, ohutu töökeskkonna. Suuremad tööandjad ütlevad Ärilehele, et nemad jätkavad hajutatult. Need, kes saavad kodukontoris töötada teevad seda juba kuid.