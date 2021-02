Mõju ka Boltile? Uber kaotas Inglismaal märgilise tööõigusalase kaasuse. Tuhanded juhid nõuavad õigust

Kuid Aslam väitis, et hüved kadusid kiiresti, kui platvormiga liitus rohkem autojuhte, mille tulemuseks oli vähem sõite ja madalamad hinnad. Mõlemad autojuhid läksid töövaidluskomisjoni ja seejärel kohtusse. Aslam ütles reedel CNN Businessile, et hüvitised, mida ta saab, on väikesed võrreldes jõupingutustega, mida hagi sisse andmine nõudis. "Kuid mõte oli selles, et keegi pidi ju seda tegema," ütles ta.