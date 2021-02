Mõju ka Boltile? Uber kaotas Inglismaal märgilise tööõigusalase kaasuse. Tuhanded juhid nõuavad õigust

Õiguseksperdid arvavad, et ülemkohtu üksmeelne otsus võib anda suure löögi ettevõtte ärimudelile ühel selle kõige olulisemal turul ning tekitada autojuhtidel võimaluse nõuda miinimumpalka ja tasustatud vaba aega. Kohus kinnitas reedel, et Uberi autojuhid, kes viisid juhtumi töövaidluskomisjoni, ei olnud sõltumatud töövõtjad, sest nende tegevus oli "Uberi poolt väga rangelt määratletud ja kontrollitud". Kohtunik tõi välja ettevõtte kontrolli hindade üle ja selle, kuidas see dikteerib lepingutingimusi, mille alusel juhid oma teenuseid osutavad.

Juhtum võib majanduses luua laiema pretsedendi ka teistele töötajatele ja ettevõtetele, mis on pandeemia ajal edukalt arenenud toidutarnete ja muude teenuste nõudluse järsu kasvu tõttu. Teiste seas puudutab see ka Bolti.

Kuid Aslam väitis, et hüved kadusid kiiresti, kui platvormiga liitus rohkem autojuhte, mille tulemuseks oli vähem sõite ja madalamad hinnad. Mõlemad autojuhid läksid töövaidluskomisjoni ja seejärel kohtusse. Aslam ütles reedel CNN Businessile, et hüvitised, mida ta saab, on väikesed võrreldes jõupingutustega, mida hagi sisse andmine nõudis. "Kuid mõte oli selles, et keegi pidi ju seda tegema," ütles ta.