Uuring toob välja: Töötukassa töötasu hüvitis säilitas kümneid tuhandeid töökohti

Mõttekoja analüütikud Kaupo Koppel ning Merilen Laurimäe leidsid, et ilma töötasu hüvitisteta oleks töötuks jäänud 65 000 inimest rohkem kui praegu. See oleks suurendanud vaseusmäära nelja protsendipunkti võrra. Enim oleks kannatanud eakad töötajad, mehed ning töötlevas tööstuses või majutuses ja toitlustuses töötajad.





Samuti oleks ilma toetusmeetmeteta enim kannatanud just vaeseimad elanikud. Kõige madalapalgalisemate sissetulek oleks keskmiselt vähenenud koguni 14,3 protsendi võrra. Tänu toetusmeetmetele jäi see vähenemine aga alla protsendi.





Praxise raportis on kirjutatud, et toetusmeetme oluliseim aspekt on, et see säilitab töösuhte. Polegi niivõrd oluline, kui suur osa töötasust kompenseeritakse, vaid hoopis see, et peale kriisi lõppu on töökohad säilinud. Samas on analüüs kriitiline töötasu hüvitise pikemaajalise maksmise suhtes, sest sel juhul suureneks toetuse kulukus ja kahaneks mõju vaesuse vähenemisele.