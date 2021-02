McLareni uus auto jagab nime Eesti vallaga. Mitu autot saaks vald oma aastaeelarve eest osta?

McLarenil on antud nimega tegelikult ka ajalooline seos. Ettevõtte asutaja Bruce McLaren oli omal ajal vormel-1 sõitja ning just sedasi nimetas ta enda autot, millega õnnestus võtta karjääri esimene etapivõit.

Uuel superautol on 815 hobujõudu. Nullist sajani kiirendab McLaren Elva 2,8 sekundiga ning 200ni 6,7 sekundiga. Masina tippkiiruseks on 328 km/h. Kui esialgu plaaniti seda toota 399 eksemplari, siis koroonapandeemia tõttu kahanes see arv lõpuks vaid 149ni.