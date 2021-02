Kõva sõna. Eesti suurim puitmajatootja Harmet hakkab Soome turul kinnisvara arendama

Uues ühisettevõttes on Harmet OÜ osalus 60% ja TILA Group Oy-l 40%. Käesoleval aastal on plaanis realiseerida ka esimene ehitusprojekt mahuga 46 korterit ja 2165 m2.

Harmeti juhatuse esimehe Toomas Kalevi sõnul on ühisettevõtte loomise eesmärk Soome ehitus- ja kinnisvaraturul senisest suurema positsiooni saavutamine. "Ühendades Harmeti kahekümneaastase valdkondliku kogemuse ja 2017. aastal valminud Baltimaade suurima ruumelementide tootmise tehase tootmisvõimsuse TILA Groupi inseneride teadmiste, oskuste ning kohaliku turu tundmisega, saame Soome turul pakkuda innovatiivset kinnisvaraarendust," selgitas Kalev ühisettevõtte loomise tagamaid. HaTi Group Oy tegevusalaks on puidust eluruumide ehitus, sellega seotud toodete ja teenuste müük, edasimüük, arendamine ja kavandamine.

"Meil on hea meel alustada ühist ettevõtmist just Harmetiga, mis on üks Põhja-Euroopa kogenumaid ja suurimaid puitmoodulite tootjaid. Meie eesmärk on uuendada ja värskendada Soome moodulehitust ning üheskoos viime selle täiesti uuele tööstusliku tootmise tasemele, et asendada tavapärast nn platsiehitust," kommenteeris TILA Group juhatuse esimees Tuomo Hynninen.