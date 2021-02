Reitinguagentuur S&P kinnitas Eesti reitingu senisel kõrgel tasemel

Reitingu stabiilne väljavaade näitab, et Eesti on väikse ja avatud majandusena pandeemia mõjudega hästi toime tulnud ja agentuur ootab, et majandus hakkab 2021. aasta keskpaigast taastuma.

Reitingu langetamiseni viiks see, kui Eesti majandus saaks oodatust rohkem pandeemiaga pihta, näiteks kui vaktsineerimise venimine tooks kaasa haigestunute arvu suure tõusu. See omakorda tähendaks, et majanduse taastumiseks on vaja jätkata toetusmeetmetega, mis nõrgestaks omakorda riigirahanduse olukorda.