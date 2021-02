Inimeste tervis ja hooned ohus. Katustel peidavad end üliohtlik lumi ja jää

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis juhib tähelepanu õhus varitsevale ohule ja kutsus kinnistuomanikke ja korteriühistuid üles kontrollima räästaste ja vihmaveetorude olukorda. Vihm ja plusskraadid võivad panna katustelt kukkuma nii purikaid kui ka ülirasket lund.

„Külmakraadide tulemusel moodustuvad kehvema räästa ja katuse soojustusega majadel tõsised jääpurikad. Õnneks Nõmmel, erinevalt näiteks Põhja-Tallinnast, on vähe majasid kohe kõnnitee ääres, kinnistu servas. Seetõttu on oht jalakäijatele väiksem," lausus Šillis. „Samas Nõmme keskuses siiski selliseid maju on ja seal tuleb kindlasti olla tähelepanelik."

Mupo piirkonna konstaabel Anu Põlluaas ütles, et pea iga aasta on ühed ja samad ühistud ja majaomanikud jääpurikatega kipus. Põlluaasa sõnul on kinnistuomanikud häälestatud koostööle ja eraldi trahvida ei ole kedagi vaja olnud. „Tõsi küll, oleme välja saatnud haldusmenetluse teavitusi, et kui ohtlikke jääpurikaid ei eemaldata, tuleb kas ettekirjutus või algatada väärteo menetlus. Õnneks on neist kirjadest abi olnud, sageli on piisanud ka telefonikõnest."

Ta rõhutas, et enne jääpurikate eemaldamist tuleb tööala tänaval lindiga piirata, et jalakäijad sinna ei pääseks. Pärast jää ja lume katuselt alla lükkamist tasub meeles pidada, et tänav on vaja kindlasti puhastada.

Järelevalve käigus on Põlluaasa sõnul välja tulnud tõsine probleem. „Paljudel korteriühistutel on äriregistris uuendamata andmed, mis tähendab, et pole lisatud õigeid kontakte, kellega ühendust võtta, kui tekib vajadus teatada libedast kõnniteest või ohtlikest purikatest. Palume kõigil oma andmed kindlasti uuendada," pani Põlluaas ühistutele südamele. „Kinnistuomanikud ei mõtle sellele, et õnnetuse korral, kui inimene saab viga või kui õnnetusega kaasnevad mingid kahjud, siis on kohustatud need korvama kinnistuomanik, kelle vastutada oli heakorratöö tegemine. Seega info kiirem liikumine aitaks võimaliku õnnetuse ära hoida".

