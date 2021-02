FOTOD | Kinnisvara-anomaalia Tartus. Kaks kesklinna arendust tekitasid ajutise segaduse

„Kõnealused Kuperjanovi 8 ja Lai 29 arendusprojektid on keskmisest märksa kõrgema ruutmeetri hinnaga ning piisava tehingute arvu korral võib tõesti tekkida omalaadne olukord, kus tehingute hind on pakkumiste hinnast kõrgem. See on aga ajutine ning pole põhjust karta, et Tartu korterite hinnatase täielikult käest ära on läinud," lisas Kiidjärv.