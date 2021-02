Raivo Vare: Pandeemia võib tugevdada Eesti konkurentsivõimet

COVID19 pandeemia on muutnud maailma ja mida kauem see kestab, seda rohkem veel muudab. Siiski pole keeruline järeldada, et kui kriis kord paratamatult läbi saab, on maailm mingil viisil muutunud.

Kriis võimendab trende

Kriiside kaudu toimub tihti arengu kiirenemine ja seni varjus püsinud trendide võimendumine. Tulemuseks on muutus keskkonnas. Kriisi ajal kipub kõigi tähelepanu koonduma eelkõige otseste negatiivsete tagajärgedega toimetulekuks.

Nagu öeldud, seda teevad kõik. Seepärast oleks tark püüda samal ajal alustada kriisijärgseks ajaks valmistumisega, et kriisi saaks kasutada uue arengukiirenduse saavutamiseks. Ühel või teisel viisil asendub esialgne akuutne reaktsioon pandeemiale pärast šoki läbielamist rahulikuma ja tavapärasema käitumise ja motivatsiooniga nii pakkumise kui nõudluse poolel. Igas kriisis toimib ärilise kohandumise trend üldjuhul järgmise mudeli järgi.

Sarnase mustri alusel toimib ka laiem, kogu riigi majandust hõlmav dünaamika. Kusjuures need, kes on kriisijärgseks kiirenenud kasvuks valmistunud, saavad majanduse taastumisel eelise. Eriti aktuaalne on see Eesti-taoliste väikeriikide jaoks.

Eesti võimalused kriisijärgses maailmas

Eesti pole nii rikas, et saaks lubada endal lasta kriisijärgset majanduskasvu raisku minna. Selleks on vaja teada või oletada kriisijärgseid arengusuundumusi. Muudatused toimuvad nagunii, võidavad aga need, kes näevad ja oskavad suundumusi esimeste hulgas ära kasutada.

Arenguseire Keskuses 2020. aasta lõpul valminud raport „Viiruskriisi mõjud majandusele. Stsenaariumid aastani 2030“ järeldab, et kriisiga seotud arenguteed sõltuvad ühelt poolt väga palju riigi rollist kriisist väljumisel ja teiselt poolt tekkivast sotsiaalsest keskkonnast, mille arengut saavad mõjutada rakendatavad poliitikad. Kui riik valib säilitava lähenemise, siis liigume joonisel 1 toodud „kollase“ trajektooriga sarnaselt. Kui riik läheneb loovalt, siis liigume kriisijärgselt mööda rohelist trajektoori kiiresse kasvufaasi.