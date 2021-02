Ekspert on hämmingus, miks teevad korteriühistud külmade ilmade korral ühe rumala otsuse

„Inimesed ostavad maa-aluse parkimisega majadesse kortereid laenumakse suuruse järgi, mida arvestatakse omakorda tihti nii, et muudeks kuludeks raha ülearu palju järgi ei jää. Kui külmaperioodil otsustab majaühistu, mis tähendab ju üle poolte elanike heakskiitu, et autode kaldtee küte tuleb välja lülitada, on midagi veidi valesti," ütles Limbach.

„Luksustooted on mõeldud siiski kõrgema maksevõimega inimestele. Paradoks seisneb aga selles, et isegi kaskokindlustusega ära mõlgitud auto remont maksab omavastutuse tõttu ikka tavaliselt vähemalt 200 eurot. Spetsiaalsete tööriistadega pidevalt kaldteelt jääd lõhkuva majahoidja töökulu on samuti võrdne alternatiivse küttekuluga ehk tegelikult on kütte välja lülitamine rahaliselt kokkuvõtteks hoopis kahjulikum," lisas Limbach.