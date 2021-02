Ärileht hakkas detsembris jälgima kolme sügisel pandeemia tõttu töötuks jäänud inimese teekonda tagasi tööturule. Ühel neist ongi see õnnestunud. Millised on olnud nende valikud? Kuidas kodus olek on neile mõjunud? Mida oodatakse uuelt töökohalt? Sellest saabki artiklist lugeda.