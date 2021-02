GRAAFIKUD | Vaata, millised olid kõrgeima keskmise palgaga töötukassa toetust saanud ettevõtted. Kus on üllatavalt suured palgad?

Ehk mõnevõrra üllatuslikult on tabelis esikohal Spordiklubi Rafter. Veidi tuntumad on nad nime BC Kalev/Cramo all. Üheteistkümne toetust saanud isiku keskmine brutopalk mullu novembris oli lausa 2952 eurot.

Neile järgneb Astlanda Hotelli Aktsiaselts, kus töötab vaid neli töötajat ning mis on seotud Radissoni hotelliga. Kolmandal kohal on mõnevõrra üllatuslikult MTÜ Moreno Keskus, mis tegeleb kodulehe andmetel "psühhodraama elumõistmise nähtavaks ja kättesaadavaks" tegemisega.

Kui suured aga on palgad mõnes tuntud ettevõttes, asutuses või spordiklubis võrreldes "tabelitippudega"?





Tuleb välja, et näiteks jalgpallurid teenivad Eestis korvpalluritest märkimisväärselt väiksemat palka. Kui Kalev/Cramo keskmine brutopalk oli 3950 eurot, siis üllatuslikult on Eestis kõrgeima keskmise palgaga jalgpalliklubi neljandal liigatasemel mängiv Sillamäe Kalev. Sillamäe Kalevi kõrval kahvatuvad palgad isegi kaks korda järjest Meistriliiga võitnud FC Floras. Tõsi, Sillamäe Kalevil on vaid kuus palgalist töötajat, mitukümmend vähem kui FC Floral.

Kõrgeimat keskmist palka - 1407 eurot - maksev kultuuriasutus on VAT Teater. Ilmselt mõnevõrra tuntumas Eesti Draamateatris jäi keskmine palk aga sootuks alla 1000 euro.