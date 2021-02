Pandeemia ei heiduta. Reisibürood korraldavad valitsuse soovitusi eirates koolivaheajal lisalende

Ehkki ametlik soovitus valitsuse poolt on reisida ainult vältimatutel põhjustel, on kõik reisibüroode välja hõigatud lennud koolivaheajaks välja müüdud ning juba on müügil ka lisareisid. Reisimine pole soovituslik ning koolilapsed peavad jääma pärast reisi isolatsiooni, kuid Euroopa Komisjon otsustas jaanuaris, et lennureiside piiramine ei ole enam teaduspõhiselt toetatud.

Novatoursi reisibüroo turundusjuht Olev Riisberg ütles, et kauaoodatud Egiptuse reisid osutusid nii populaarseks, et ettevõte teatas koolivaheaja lisalendudest. Kokku on Novatoursi poolt Egiptusesse ja Kanaari saartele seitse väljalendu.

Estraveli tootjasuhete juht Katrin Samlik kinnitas, et ehkki reisijate arv on eelmise aastaga võrreldes kolm korda väiksem, on koolivaheaja reisid väga populaarsed ning kohti on võimalik osta lisalendudele.

Samliku sõnul pärivad lapsevanemad koolivaheaja reisidega seoses palju ning ta peab eestlast mõistlikuks reisijaks.

