Nagu filmis. Forum Cinemase juht lubab kino ostu saagas ootamatuid pöördeid

Konkurentsiamet kaalus viis kuud, kas näidata rohelist tuld suurtehingule, millega Margus Linnamäe ettevõte saaks endale 75% Eesti kinoturgu. Juba eos tugevat vastuseisu pälvinud saaga lõppes läinud nädalal ootamatu (vahe)lahendusega. Kui amet pooltele teatas, et neilt on oodata negatiivset otsust, loobus Linnamäele kuuluv MM Grupp kinoketi Forum Cinemas OÜ enamusosaluse ostust. Võib „juhtuda”, et Linnamäe saab Forumi omanikuks varjatult. Aga võib-olla leitakse Forum Cinemasele hoopis uus omanik. Kuid kes?