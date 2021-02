Sellele eluagsele vangile ei maksa mainida, mida Bitcoini hind täna teeb

Foto: Reuters

2013. aasta 2. oktoobril viis FBI läbi väga täpselt planeeritud operatsiooni, et leida üks maailma kõige ohtlikum kurjategija. See operatsioon ei toimunud mitte Mehhikos või suletud Miami häärberis. See toimus San Francisco raamatukogu ulmekirjanduse osakonnas. Tegemist oli arvutikurjategijaga, kel nimeks Ross Ulbricht. Tema oli loonud illegaalse veebituruplatsi Silk Roadi.