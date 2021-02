SUUR LUGU | Putini rannik. Presidendi hiigelpalee kõrval asuvad pea sama uhked häärberid. Omanike seas leidub põnevaid kujusid

Putini palee all mõistetakse luksusliku lossi megaprojekti, mis väidetavalt ehitati presidendile Lõuna-Venemaal asuva Gelendzhiki linna lähedale. Kuigi vene avalik-õiguslik kanal reageeris kümme päeva pärast uurimise avaldamist kohe vastuargumendiga, näidates inimestele „lossi" betoonseinu. Sellega püüti näidata, et territooriumil pole midagi erilist, ehitus ikka käib ja ühtaegu taheti demonstreerida luksuse puudumist.

Lisaks viidati ka palee uuele omanikule Arkadi Rotenbergile, mis peaks tõendama, et Putin ei ole palee ja selle hiiglaslikku territooriumiga kuidagi seotud. Vaatamata püüdlustele peita tõendid, näeb palee tegelikult siiski majesteetlik välja.

Uus paljastus näitab aga, et Putini palee kõrvale on endale "pesa" teinud tema head sõbrad. Kes nad on ja mida nad "Putini rannikul" omavad?