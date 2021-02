Incassor: meie paindlikud äri- ja väikelaenud lähtuvad alati kliendi vajadustest

„Meie taaskasutus-e-poes ja -kauplustes on müügil kasutatud kuld- ja hõbeehted, mida ostetakse sageli investeeringu eesmärgil – väärismetall säilitab ja kasvatab oma väärtust pika perioodi jooksul. Kulla ja hõbeda hind on aastatega kordades tõusnud. Miks on mõistlik eelistada kasutatud väärisehteid just meie kauplusest? Investeerimiseks pakutakse ju ka väärismetallplaate ja uusi kuldehteid. Esiteks on meie juures hind kordades soodsam: kui poes on uue kuldehte grammi hind circa 120 eurot, siis meie taaskasutuspoes umbes 45 eurot. Teiseks, ostes meie e-poest uuskasutatud ehte, säästab klient raha ja hoiab keskkonda. Kolmandaks on investeerimiseks mõeldud plaadid kallid ja neid peab hoiustama turvalises kohas – säästmishuvilise väikeinvestori jaoks ei ole see sageli jõukohane ega võimalik. Meie uuskasutatud ehteid saab aga kanda ja teha nii enda elu ilusamaks. Lisaks on meie ehted suhteliselt kordumatud ja unikaalsed, teist sarnast kohtab harva. Lisaväärtusena on võimalik meilt ostetud väärisehe meile alati tagasi müüa,” jagab ettevõtte juht nõu.

„Meie taaskasutuskauplused tegutsevad Jõgeval, Tartus, Valgas, Raplas. Kaubatänava-nimelises taaskasutus-e-poes on pidevalt pakkumisel ligi 1500 kaubaartiklit ja see arv kasvab pidevalt. Meie juures on kliendil lihtne kiirelt vahetada oma kaup uuskasutatud kauba vastu. Meil on müügil kasutatud kuld- ja hõbeehted, kodutehnika, elektroonika ning palju muud vähekasutatud ja kontrollitud kaupa. Kaubatänava e-poest ostetakse, kuna see on soodne ja turvaline veebipood. Kogu müüdav kaup on kontrollitud, tehnika on töökorras ja läbinud põhjaliku tehnilise kontrolli. Toodetele kehtib garantii. Meie laiemaks eesmärgiks on leida igale asjale õige omanik ja vähendada nii tarbimisest tulenevat mõju keskkonnale. Näiteks on kasutatud telefon soodne ja keskkonnasõbralik alternatiiv uuele: kasutatud iPhone 7 soetamisel jääb tekkimata circa 56 kilo CO 2 heidet, millest circa 80 protsenti põhjustab just uue telefoni tootmine,” selgitab Janek.