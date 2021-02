Suurbritannia minister: Facebook peab uudiste kajastamise eest maksma

"Kindlasti ei välista me Austraalia stiilis õigusakte, et parandada tasakaalustamatust suurte tehnoloogiaettevõtete ja meediaväljaannete suhetes. Enne peame selle läbiviimiseks aga pidama konsultatsioone," ütles allikas.

Traditsioonilised meediaettevõtted väidavad, et nad kaotavad miljardeid eurosid reklaamitulu sellistele ettevõtetele nagu Facebook. Samuti väidavad kriitikud, et sotsiaalmeedia platvormid on võimaldanud valeinformatsiooni ja muu ohtliku sisu levikut.