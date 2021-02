Wolt võttis kasutusele uudsed kaubarattad

„Meil on väga hea meel teha koostööd ja panustada kohalikesse ettevõtetesse, kes aitavad ka meie enda teenust täiustada. Meie kullerid testivad Voki rataste stabiilsust, turvalisust ja selle liikumiskiirust linnakeskkonnas. Kõik ikka selleks, et inimeste tellimused kiiremini ja mugavamalt kohale toimetada,“ kommenteeris koostööd Wolti Baltikumi juht Liis Ristal.

Ristal lisas, et Wolti eesmärk on kõik restoranide ja kaupluste tellimuseid kliendini 30 minutiga kohale tuua. „Usume, et Vok Bikes saab meile selle eesmärgi täitmisel olema kasulikuks partneriks.“

Vok BIkes´i tegevjuhi Indrek Petjärve sõnul aitab koostöö neil toodet täiustada ja saada otse kasutajalt tagasisidet, et disainida parim võimalik töövahend Wolti kulleritele. „Wolt on selle osas meile praegu ja ka tulevikus oluliseks partneriks,“ lisas Petjärv.

Wolti kulleri Jüri Ranne esmane tagasiside on positiivne ning ta toob ratta juures välja just selle ruumikust, mis võimaldab ka isiklikke asju kaasas kanda, erinevalt tavalisest jalgrattast. “Vok ratas on ka auklikel teedel paremini juhitav. Üheks miinuseks on muidugi parkimine. Kuna ratas on traditsioonilisest jalgrattast suurem, siis igale poole sellega ei mahu, aga sellega harjub kiiresti ära,” lisas Ranne.