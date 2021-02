Eesti turule siseneb uus pank

Revolutil on täna üle maailma 15 miljonit klienti. Tänase seisuga on Revolut pangal Eestis juba 40 000 klienti.

„Revolut on praegu kõige kiiremini kasvav finantsteenuste ettevõte Euroopas, sest meie tegevuse põhifookus on klientidel. Meil on parim tootedisain, meil pole varjatud tasusid ning loome pidevalt juurde klientidele kasulikke uuenduslikke finantstooteid," sõnas Revolut panga tegevjuht Virgilijus Mirkės.