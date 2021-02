PRFoods kaebab odava kala üle. Soome kulubaasi on raske langetada

"Siia tuleb veel lisada ülemaailmne nõudluse vähenemine HoReCa sektori sulgemise tõttu ning seega võib antud olukorda nimetada „täiuslik torm". Ettevõtted, kes sellest kriisist väljuvad tervelt, on kindlasti tulevikus võitjad," märkis Kasela börsiteates. "Vaktsiinide tulek annab lootust, et 2021 II poolaastas võime näha mingit normaliseerumist ning nõudluse taastumist. 2022 on kalakasvatustel kindlasti kasumlikum aasta, sest kasvatajad oskavad paremini nõudlust planeerida. Tänased kasvatusmahud olid planeeritud enne kriisi ning sellest tulenevalt on turul massiivne ülepakkumine ning enamus kalakavatussektorist toimib kas kahjumlikult või omahinna piires. John Ross Jr on antud kriisis näidanud erakordselt head vastupanuvõimet ning eeldatavalt lõpetab 2020/2021 majandusaasta sama kasumlikult kui eelneva. Ettevõtte brutomarginaal on tõusnud juba üle 50%. Ka Eesti kulubaas ning tegevus on viidud vastavusse muutunud turuolukorrale. Kahjuks ei saa sama öelda Soome kohta, mistõttu viime läbi suuremad ümberkorraldused Soome tegevuses 2021 I kvartali jooksul."