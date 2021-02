LUGEJA KÜSIB | Kas elatisvõlglane võib kanda laste andmed enda tuludeklaratsioonile?

Pöörduja tundis muret, kas MTA ei kontrolli tulude deklareerimisel kes on lapse tegelik ülalpidaja ja saab lisada avaldusele laste andmed, kelle eest hoolitsemisest ta osa ei võta.

"Laste andmed eeltäidetakse selle inimese tuludeklaratsioonile, kes oli 31.12 seisuga lastetoetuse saaja," kommenteeris küsimust MTA kommunikatsiooniosakonna juhataja Gea Otsa. "Soovi korral on võimalik teha nii, et üks lapsevanem kustutab lapsed deklaratsioonilt ja teine lisab need oma deklaratsioonile," lisas ta.