Eesti Raudtee hakkab kahe veduri asemel kasutama kolme. Kes on uus juhatuse liige?

"Oleme otsustanud tuua Eesti Raudtee juhtkonda veel ühe liikme, kuna ettevõte on juba alustanud ajalooliste investeeringutega taristu kvaliteedi tõstmiseks ning ma usun, et raudtee ehitusliku kogemusega Arvo Smiltinši lisandumine juhtkonda aitab meil seda eesmärki veelgi paremini saavutada," kommenteeris Eesti Raudtee nõukogu esimees Sven Pertens.

Viimased viis aastat on Arvo Smiltinš töötanud LEONHARD WEISS OÜ juhatuse liikmena arendades tugiteenuste ja äriarenduse valdkonda. Samuti on Smiltinš raudteeinseneri kutseid väljastava SA Raudteekutsed kutsekomisjoni liige. Enne seda on ta töötanud ka AS-is EVR Infra ja AS-is Eesti Raudtee aastatel 2009-2014 juhatuse liikme-infrastruktuuridirektorina ning 2014-2015 tehnoloogiadirektorina.