Salatsemine sai lõpu. Forum Cinemase ostab kinoäri senine juht

Selgub, et uueks ostjaks on Forum Cinemase Baltikumi äride senine juht Kristjan Kongo, kes ostab selle oma ettevõtte kaudu.

Kongo ütles, et initsiatiiv ostuks tuli temalt ning ta on MM Grupiga kokku leppinud, et ostab Forum Cinemases korraga välja 51% suuruse osaluse, ülejäänud 49% aga järgneva aasta jooksul.