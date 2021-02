Eesti ettevõte on arendanud maailmas ainulaadse soojustagasti SoleRec

Hoonete energiatõhususe nõue on tulnud, et jääda: Euroopa Liidus on jõustunud energiatõhususe miinimumnõuded, Eesti riik on viimase kuue aasta jooksul investeerinud üle 100 miljoni euro tõukefondide raha elamute energiatõhusamaks muutmisesse. „Nii viimastel aastatel kehtestatud rangemad energiatõhususe nõuded kui ka üldine püüdlus vähema energiakulu suunas on järsult suurendanud nõudlust soojustagastussüsteemide järele. See on just meie kompetents,“ räägib Maitsalu. „Eco Pointi loodud uute süsteemidega saab ära kasutada kogu maja energia. Kui seniajani on maja ja tarbevee soojaks kütmise energia lastud ventilatsioonist ja kanalisatsioonist tühjalt välja, siis meie eesmärk on võtta nutikalt ja tõhusalt kasutusse nimelt see n-ö liigenergia,“ lisab Maitsalu.