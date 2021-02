Jälle muudatus. Nimetamiskomitee kutsub tagasi Eesti Posti nõukogu liikme

Nimetamiskomitee juhi Kaido Padari sõnul muutuvad nõukogu liikmed ajas ja see on loomulik protsess. „Tänan Steni panuse ja kaasa mõtlemise eest Eesti Postis," ütles ta. „Muudatused, mida Sten ette võttis, olid küll valulikud, kuid organisatsiooni arengu mõttes vajalikud."

„Meie eesmärk on leida parimad koosseisud ja kompetentsid, et riigile kuuluvad ettevõtted areneksid õiges suunas. Näeme, et järgnevatel aastatel oleks nõukogude juhtimises rohkem suurte ja rahvusvaheliste organisatsioonide kogemust," rääkis Padar.