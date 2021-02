Läti oligarh ja Ventspilsi peremees Aivars Lembergs mõisteti 15 aastat kestnud kohtuprotsessi järel viieks aastaks vangi

Kannatanuteks tunnistati ärimehed Valentīns Kokalis, Ainārs Gulbis ja Jūlijs Krūmiņš. Lembergs on tunnistanud, et tal on nendega erimeelsusi, aga on väitnud, et ärimehed püüavad neid lahendada peaprokuratuuri abil. Süüdistuse järgi pressis Lembergs neilt välja mitme ettevõtte aktsiaid.